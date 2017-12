Boerrigter: Hij heeft Ajax wel 100.000 euro per duel gekost

Aanvaller Derk Boerrigter speelde van 2011 tot 2013 voor Ajax en trok medio 2013 naar Celtic. In de laatste paar maanden bij Ajax speelde de buitenspeler bijna niet meer. Dit kwam door Isaac Cuenca, die toen voor veel geld werd gehuurd van FC Barcelona.

‘Volgens mij heeft hij wel honderdduizend euro per duel gekost. Hij moest doodleuk op mijn plek gaan voetballen en ik werd buiten de selectie gezet. Dat maakte me toen zo boos, ik was er echt klaar mee. Toen dacht ik ook: ik wil hier weg, dan ga ik maar bij een andere club voetballen’, vertelde de 31-jarige Boerrigter tegen Ajax Showtime.





Bij Celtic zou hij uiteindelijk ook niet slagen. Hij kwam tot slechts zestien competitieduels en één goal voor de Schotse topclub en zijn contract werd in april 2016 ontbonden. ‘Nee, dat kwam ook eigenlijk door allemaal lullige blessures. Dat begon eigenlijk bij Ajax in de voorbereiding, maar bij Celtic ging het mis. Die hebben mij toen volgestopt met pijnstillers en ik moest maar gewoon blijven doorgaan. Toen bleek dat het uiteindelijk om een botbreuk in mijn enkel ging. Ik neem de medische staf van Celtic dan ook heel veel kwalijk, dat was echt een schande’, aldus de oud-speler van ook HFC Haarlem, PEC Zwolle en RKC Waalwijk.

