AC Milan en Juventus azen op Gaston Pereiro van PSV

PSV-aanvaller annex aanvallende middenvelder Gastón Pereiro kent vooralsnog een goed seizoen bij de koploper van de Eredivisie. In veertien competitieduels scoorde de Uruguayaan vijf keer. Dit is ook in het buitenland opgevallen en clubs als AC Milan en Juventus zouden interesse hebben.

Pereiro over de interesse tegen het Eindhovens Dagblad: ‘Een vertrek naar een nieuwe club? Dat lijkt me niet aannemelijk in deze winter. Ik wil met PSV het kampioenschap pakken en daarna toewerken naar het WK. Wat er vervolgens gebeurt, zien we dan wel weer.’





De 22-jarige Pereiro debuteerde begin november voor Uruguay in een interland met Polen. De kans bestaat dat hij naar het WK mag. ‘Het is fantastisch dat ik nu voor altijd een interland achter mijn naam heb, maar nu is het zaak om met PSV een goed seizoen te blijven draaien en bij de nationale ploeg te blijven en mee te gaan naar het WK van volgend jaar’, aldus Pereiro.

