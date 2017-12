De Ligt: Leuk dat FC Barcelona wordt genoemd, maar houd me er niet mee bezig

Dat het Catalaanse FC Barcelona interesse heeft in de verdediger van Ajax mag geen nieuwtje meer heten, maar De Ligt maakt zich daar niet druk om.

'Een mooi compliment, het is een van de grootste clubs ter wereld, maar zolang het geruchten zijn, denk ik er verder niet over na,' aldus een nuchtere De Ligt. Mocht FC Barcelona daad bij het woord voegen, moet het een bedrag van 40 miljoen euro neerleggen.

'Als zoiets in een krant staat, wil dat niet zeggen dat Barcelona de volgende dag aan de telefoon hangt. Het wordt pas serieus, als zo'n club contact opneemt en zegt: we hebben een plan met jou. Dat is niet het geval", vervolgt De Ligt. "Bovendien: élke club in Europa kent élke speler en élk talent wordt gevolgd. Dus dat is op zich geen nieuws.'

