Speelronde 15, zondagmiddag 16.45u, Johan Cruijff Arena. De topper tussen Ajax en PSV, de nummer 1 en de nummer 3 van de Eredivisie.

Vervolg: Voorbeschouwing: AJAX - PSV

AJAX

De Amsterdammers hebben na 14 speelronden al 12 punten verspeeld, iets wat opmerkelijk genoemd mag worden. Daar waar afgelopen weekend opnieuw punten werden verloren, de tweede keer al in de laatste vier officiele duels. Voor de Amsterdammers is het zaak niet te verliezen, anders wordt het gat met koploper PSV vergroot naar 13 punten.

De bal is rond en het kan allemaal nog, maar alleen in het seizoen 2011/2012 wisten de Amsterdammers een achterstand van 13 punten weg te poetsen. Hierdoor werd toentertijd niet AZ, maar Ajax de landskampioen van Nederland.

Voor Ajax en Keizer een loodzware klus om de topper tegen PSV te winnen, maar Keizer wil niet weten van opgevern, 'We moeten winnen. Als we de schade kunnen beperken tot de winterstop, denk ik dat we een eind kunnen komen.'

Voor Ajax zijn spelers als Amin Younes en Klaas-Jan Huntelaar nog een twijfelgeval voor de topper met PSV, Wöber gaat de basisopstelling naar verluidt gewoon halen. Wel moet Keizer het doen zonder de alreeds geblesseerde Daley Sinkgraven en Nick Viergever.

Wat Keizer de 11 namen doet laten zien: Onana; Zeefuik, Veltman, de Ligt, Wöber; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Neres, Dolberg, Younes.

PSV

PSV kent een goede competitie, er werd slechts een keer verloren en van de laatste officiele 14 uels, ging er 13 gewonnen. Een vertrouwen waar je u tegen mag zeggen in de selectie bij PSv. Waar PSV de laatste tijd veel kritiek over zich heenkreeg, weet het ook de het de laatste drie jaar niet heeft verloren in de Arena.

Waar PSV beschikt over een geheel fitte selectie, is het nog maar de vraag welke opstelling Cocu uit hoge hoed tovert. Zoet; Arias, Schwaab, Isimat, Brenet; Van Ginkel, Pereiro, Hendrix; Locadia, de Jong, Lozano.



Voorbeschouwing: AJAX - PSV

Een korte samenvatting: Speelronde 15, zondagmiddag 16.45u, Johan Cruijff Arena. De topper tussen Ajax en PSV, de nummer 1 en de nummer 3 van de Eredivisie..