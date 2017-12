Turks Fenerbahçe houdt hoofd koel na tegenvallers Van Persie en Janssen

Het Turkse Fenerbahçe wist vrijdag nipt te winnen van Bursaspor, waardoor de tweede plek in de Liga werd overgenomen van rivaal Galatasaray.

Een domper op de feestvreugede was de blessure van aanvaller Vincent Janssen, die al met het halfuur naar de kant moest. Voor de andere Nederlander Robin van Persie was er niet eens een plek bij de selectie, waar de aanvaller van Oranje voor het laatst 31 augustus speelde in het duel met de Fransen.

Of er voor Van Persie aankomende winter een overstap naar Feyenoord in zit, liet Van Bronckhorst eerder al weten: 'Ik heb mijn mening over Robin gegeven. Hij is nog een speler die belangrijk zou zijn als hij voor Feyenoord zou spelen. Maar uiteindelijk kan ik niet in de toekomst kijken.'

