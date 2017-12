Cocu probeert storm te temmen: Bij winst nog helemaal niks zeker

PSV moet zondag op bezoek bij Ajax in de Amsterdam Arena, waar de Eindhovenaren bij winst een gat kunnen slaan naar 13 punten op aartsrivaal Ajax.

Op het wekelijkse perspraatje van vrijdag liet Cocu weten dat bij winst op Ajax het seizoen allerminst is gelopen, ook over een eventuele landstitel wil de oefenmeester van de Eindhovenaren niet spreken. 'Dat is onzin. Als wij winnen, zijn we nog lang geen kampioen. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. Maar bij winst in de Arena zetten we wel een grote stap naar ons doel.'

Ook al vooruitkijkend naar het einde van het seizoen wil Cocu nog geen voorbarige conclussies trekken, 'Met dat soort situaties zijn we nog niet bezig. We maken pas in de winterstop de balans op.' Wel kijkt Cocu uit naar de clash met de Amsterdammer, 'Dit zijn topwedstrijden. Dat zorgt altijd voor extra motivatie. Het leeft bij de spelers. Dit zijn de laatste jaren boeiende duels geweest. Beide teams spelen om te winnen, om een goal te maken en om aan te vallen. Ik verwacht niet dat het een schaakspel wordt.'

Dat PSV de laatste weken een hoop kritiek krijgt te verwerken over het vertoonde spelbeeld, kan Cocu dan weer niks mee. 'De afgelopen wedstrijden grijpen we minder de momenten aan om een knock-out uit te delen', oordeelde hij. 'Dat deden we daarvoor wél. Door die knock-out niet uit te delen laten we ploegen in de wedstrijd, al had ik tegen Sparta het idee dat we het goed wisten uit te spelen. Daarnaast laten we zien dat we fysiek erg fit zijn, waardoor we ook laat in de wedstrijd iets kunnen uitrichten. Ook dat is kwaliteit.'

