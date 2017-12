Sneeuw of geen sneeuw, dat mocht Fortuna Sittard en Perr Schuurs vrijdagavond niet baten.

Vervolg: Kersverse Ajax aanwinst Perr Schuurs trefzeker in duel met RKC

In het Jupiler League duel tussen Fortuna Sittard en RKC Waarwijk lag de grasmat er goed bij, dus kon er gevoetbal worden. Waar Ajax aankoop Perr Schuurs na een halfuur spelen direct trefzeker was. De 18-jarige Schuurs wist een vrije trap van een behoorlijke afstand binnen te schieten.

Schuurs liet zien dat de 1-0 absoluut geen toevalstreffer was, in de 50e minuut was het door goed spel dat Perr Schuurs de 2-0 binnen wist te werken via de onderkant van de lat. Daarna liep Fortuna tegen 9 man uit naar een ruime 6-0 overwinning, wat nu slechts 1 punt minder heeft dan koploper NEC.

Kersverse Ajax aanwinst Perr Schuurs trefzeker in duel met RKC

Een korte samenvatting: Sneeuw of geen sneeuw, dat mocht Fortuna Sittard en Perr Schuurs vrijdagavond niet baten..