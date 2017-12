Een langdurige blessure weerhield Sven van Beek om zijn rentree te maken bij Feyenoord, maar inmiddels is de verdediger terug en direct belangrijk.

Vervolg: Sven van Beek: Heb wel even gedacht dit is het einde van mijn carriere

In gesprek met Voetbal Insidi laat Van Beek weten: 'Hoe dat is? Dat is moeilijk te beschrijven. Ik denk dat het voor zich spreekt. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk als je er zo lang naast staat. Je komt elke week op de club en dan zie je mensen doen wat ze leuk vinden, terwijl je dat zelf niet kan. Dat is zuur.'

'Ik wist niet meer hoe het was om te voetballen. Ik heb ook nog gedacht dat ik misschien nooit meer kon voetballen. (...) Uiteindelijk ben ik geopereerd, dat heeft geholpen. Ik heb niet veel gehuild, maar ik heb wel eens gehuild, ja.'

