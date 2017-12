Jurgen Streppel kent geen druk: Ik weet dat ik het tij kan keren

SC Heerenveen verkeert in zwaar weer, van de afgelopen acht officiele duels werd er slechts eenmaal gewonnen. Toch houdt Jurgen Streppel het hoofd koel en vreest hij niet voor een winters ontslag.

'Ik heb er alle vertrouwen in dat ik het tij ga keren,' citeert de VI. Streppel laat tevens weten dat de gehele spelersgroep in hem vertrouwd, 'Dat is een van de belangrijkste taken voor mij, om dat goed te begeleiden nu de resultaten minder zijn. En dat gaat goed. De spelers gaan hier goed mee om.'

Over zorgen wil Streppel zich dan ook niet druk maken, hij weet dat hij de juiste man op de juiste plek is, 'Tegen Roda en PEC hebben wij genoeg kansen gehad om te winnen, alleen hebben we de trekker niet overgehaald.'

