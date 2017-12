Bosz weet niets van crisisoverleg Dortmund spelers

Waar het Duitse Borussia Dortmund nog flitsend aan het seizoen begon, is de ploeg inmiddels afgezakt naar de zesde plek in de Bundesliga.

Momenteel zouden de spelers van Borussia Dortmund achter gesloten deuren een crisisberaad hebben over de toekomst van Bosz, waar de oefenmeester van niks lijkt te weten volgens de Duitse media.

In het wekelijkse perspraatje in aanloop naar het duel met Werder Bremen van komend weekend, laat Bosz weten: 'Ik heb iedere week een hoop sessies. Soms met verdedigers, soms met alle spelers. Het is belangrijk om met de spelers te praten en ieder zijn mening te laten hebben. Ik heb geen idee waar ze het over hebben, ik denk dat ze een teammeeting bedoelen.'

Bosz acht zichzelf de capabele persoon om de ommekeer bij Dortmund te realiseren, 'Daar wachten we nog steeds op. Dat moeten we nu doen met een overwinning.' De 3-2 nederlaag tegen Real Madrid ziet Bosz dan ook als lichtpuntje naar de toekomst, 'Het was een belangrijke wedstrijd en gedeeltes van de laatste wedstrijden geven me vertrouwen voor de wedstrijd tegen Bremen.'

