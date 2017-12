Justin Kluivert heeft geleerd van vorig seizoen in topper tegen PSV

In aanloop naar het treffen in de topper tegen PSV, laat Ajax aanvaller Justin Kluivert weten geleerd te hebben van vorig seizoen.

Justin Kluivert kreeg het vorig seizoen in de topper tegen PSV aan de stuk met aanvaller Jurgen Locadia, waar de aanvaller van de Eindhovenaren Justin Kluivert een snotneus noemde. In gesprek met Ajax TV laat de jongeling weten: 'Het was niet zo slim eigenlijk. Het was helemaal niet nodig, van mijn kant. Ik heb ervan geleerd dat ik wat rustiger aan moet doen. Opgefokt wil ik niet zeggen, maar... eigenlijk wel. Ik ben nu wat rustiger.'

'Dat was de Kluivert met een kort lontje. Terwijl ik buiten het veld merk dat ik helemaal niet zo ben. Dus dan denk ik ook achteraf: waarom doe ik dat? Het is niet slim, je kan jezelf zo ook uit de wedstrijd halen. Volgende keer niet meer doen.'.

