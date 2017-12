Ajax trainer Marcel Keizer moet in de topper tegen PSV weer puzzelen wat betreft zijn defensie, maar een verlies in Amsterdam tegen PSV mag er niet zijn.

Vervolg: Keizer: Tegen PSV in ieder geval niet verliezen en in 2018 toeslaan

In aanloop naar de wedstrijd van zondag voelt Keizer nog allerminst druk, 'Het is een heel belangrijke wedstrijd, we moeten winnen. Na zondag kan je me vragen of het met een nederlaag een verloren seizoen is. Of de spanning terug is als wij winnen? Dat denk ik wel.'

'Als we de schade kunnen beperken tot de winterstop, denk ik dat we een eind kunnen komen,' kijkt Keizer vooruit naar het topduel met PSV. Van de kritiek aan zijn adres heeft Keizer geen boodschap, 'k lees niks en kijk niet naar die praatprogramma's. Iedereen mag zeggen wat-ie wil. Ik weet wat ik kan en wat ik er allemaal aan doe. Kritiek van binnenuit; daar kan ik wat mee. Denk dan aan de technische staf-evaluaties enzo. Kritiek van buitenaf, daar kan ik niet zoveel mee en dat krijg ik ook niet mee.'

Keizer: Tegen PSV in ieder geval niet verliezen en in 2018 toeslaan

Een korte samenvatting: Ajax trainer Marcel Keizer moet in de topper tegen PSV weer puzzelen wat betreft zijn defensie, maar een verlies in Amsterdam tegen PSV mag er niet zijn..