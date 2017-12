FC Utrecht heeft pareltje en Roemeen Constantin Dragos Albu binnen

De club uit de Domstad heeft vrijdagochtend voor een verrassing gezorgd, de zestienjarige Roemeen Constantin Dragos Albu komt naar Utrecht. De Roemeen komt over van de voormalig PSV school van PSV'er Gheorghe Popescu.

De 16-jarige Roemeen komt naar FC Utrecht, waar hij vrijdag een contract heeft ondertekend tot medio 2020. De jonge middenvelder trainde al langer mee met de club uit de Domstad, waar Popescu de club heeft kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten. Per direct mag de 16-jarige aansluiten bij het beloftenefltal van FC Utrecht.

FC Utrecht oefenmeester Ten Hag reageert opgelaten over het nieuwsfeit, 'Dragos is een veelbelovende jonge speler, die via ons internationale netwerk bij ons in beeld kwam. We hebben Dragos kunnen bekijken tijdens trainingen, oefenwedstrijden en jeugdinterlands die hij met Roemenië Onder 17 speelde. We zijn ervan overtuigd dat hij zich in Utrecht verder kan ontwikkelen.'

