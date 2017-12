Florentino Perez: Als Neymar bij Real komt wint hij de Gouden Bal ook

Waar Cristiano Ronaldo donderdag voor de vijfde keer de Gouden Bal in ontvangt nam, was Real Madrid voorzitter Florentino Perez aan de flirt met Neymar.

De ster van PSG wordt al enige tijd in verband gebracht met opnieuw een transfer, waar de Braziliaan allerminst gelukkig zou zijn in Parijs. In een intervieuw met Cadena Ster geeft Perez weer: 'Hij is vandaag (donderdag, red.) derde geworden, maar ik zie hem voorlopig nog niet het niveau van Ronaldo benaderen, eerlijk gezegd. Wanneer hij bij Real Madrid zit, zou het voor hem een stuk makkelijker om die prijs te winnen. Wij bieden grote spelers alles wat ze nodig hebben.'

Perez deed al eerder een poging in 2013 om Neymar naar Real te halen, toentertijd ging rivaal FC Barcelona echter met de Braziliaan aan de haal. 'Iedereen weet dat we hem toen wilden vastleggen", beaamt Perez. "Maar dat is voetbal. Soms lukt het en soms lukt het niet.'

