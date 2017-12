Oud Ajacied Maduro weerspreekt Swart: PSV speelt het juist goed

De oud Ajacied Marduro komt tegenwoordig uit voor het Cypriotische Omonia Nicosia, waar hij in tegenstelling tot Ajax icoon Sjaak Swart een andere mening heeft over koploper PSV.

Waar Sjaak Swart zijn mening niet onder stoelen of banken schoof, houdt Maduro er een andere mening op na. Zo laat de 32-jarige middenvelder weten in gesprek met De Telegraaf. 'k moet zeggen dat ik wel gecharmeerd ben van de manier waarop PSV het aanpakt, Dat wordt dan vaak countervoetbal genoemd, maar ik noem het liever omschakelingsvoetbal. Ajax wil veel dominanter voetballen, maar is ook erg wisselvallig. Dat ligt deels aan de jeugdigheid van de selectie.'

Het doet Maduro terugdenken aan het seizoen 2006/2007, toen waren de Eindhovenaren in een hevige strijd om de landstitel met Ajax. 'Zeker, vooral ook in de manier van voetballen. Net als toen speelt dit PSV heel slim en zakelijk.'

