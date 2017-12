Dit zijn de duurzaamste voetbalstadions van Nederland

Een voetbalstadion verbruikt veel energie. Alleen al vanwege de stadionlampen. Nu duurzame energie en klimaat steeds belangrijker worden, zullen steeds meer voetbalstadions ook duurzamer worden.

Amsterdam ArenA

Diverse voetbalstadions in Nederland werken aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld de Johan Cruyff (Amsterdam) ArenA. Met een capaciteit van meer dan 53.000 plaatsen is dit het grootste voetbalstadion in Nederland en ook nog eens grotendeels klimaatneutraal. Hoe? Op het dak liggen meer dan 4.000 zonnepanelen. Verder wordt het regenwater hergebruikt voor sanitaire voorzieningen. En de zitplaatsen zijn gemaakt van suikerriet en dus 100 procent hernieuwbaar. Ook op de gevel zitten extra zonnecollectoren en in het stadion wordt gebruikgemaakt van ledverlichting. Vanaf 2020 moet de ArenA bovendien ook de energietoevoer verzorgen voor heel Amsterdam Zuid-Oost.



Duurzaamheidsinitiatieven bij andere Nederlandse voetbalstadions

Naast de ArenA in Amsterdam liggen er ook zonnepanelen op het dak van voetbalstadion Galgenwaard van FC Utrecht. De meer dan 3.000 zonnecollectoren moeten per jaar ruim 800.000 kWh aan energie opleveren, waarmee bijna 300 huishoudens van energie worden voorzien. Ook de stadions van AZ, ADO Den Haag, NAC en FC Groningen hebben zonnecollectoren op het dak van de betreffende voetbalstadions. Dat geldt ook voor het voetbalstadion van PEC Zwolle. De voetbalclub werkt hierbij samen met energieleverancier ENGIE. Onder de noemer 'PEC Power' wordt lokaal groene stroom en gas opgewekt waar fans en omwonenden van het stadion gebruik van kunnen maken. Een andere Nederlandse voetbalclub die veel investeert in duurzaamheid in SC Cambuur. Het nieuwe stadion, dat 15.000 zitplaatsen krijgt, wil in 2020 klimaatneutraal zijn dankzij een zogenoemde geothermiebron, waarmee warmte en elektriciteit kunnen worden opgewekt voor zo'n 8.000 huishoudens.



Duurzame voetbalstadions wereldwijd

Niet alleen in Nederland zijn duurzame voetbalstadions te vinden. In Dublin, Ierland, maakt het nationale Avivastadion met een capaciteit van bijna 52.000 plaatsen alleen maar gebruik van duurzame energie. Het Braziliaanse Estádio Mineirão in Belo Horizonte, dat tijdens het WK in 2014 nog plaats bood aan ruim 62.000 voetbalfans, heeft een dak met zonnepanelen. Via een lokaal innovatieproject wordt de opgewekte energie doorgestuurd naar het elektriciteitsnetwerk en worden zo’n 1.000 woningen in de buurt van elektriciteit voorzien. In New York is het MetLife Stadium, waar voornamelijk American Football-wedstrijden worden gespeeld, maar ook voetbalwedstrijden, een voorbeeld van een duurzaam sportstadion. De zonnecollectoren wekken meer dan 25 keer de elektriciteit op die nodig is om de ledlampen in en rond het stadion te laten branden. Daarnaast is de constructie van het stadion gebouwd van gedeeltelijk gerecycled staal en zijn ook de stoelen van deels gerecycled plastic gemaakt.



Kleine internationale initiatieven

Ook kleine internationale voetbalstadions doen aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld The New Lawn in Gloucestershire in Engeland, dat toebehoort aan de club Forest Green Rovers. Met ruim 5.000 plaatsen een klein stadion, maar wel duurzaam want het gras wordt gemaaid met een maaier die werkt op zonne-energie, het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt en er is een heus menu voor veganisten. In Rio de Janeiro in Brazilië is een klein voetbalveld dat liefst 200.000 inwoners van de sloppenwijken van stroom voorziet. Hoe? Simpel: hoe meer er op het Morro da Mineira veld wordt bewogen, hoe langer de lampen branden in de directe omgeving. Gelukkig maken voetballers flink wat kilometers.



Energie vergelijken

Net als duurzame voetbalstadions wordt het in de samenleving steeds belangrijker om bij te dragen aan een duurzaam klimaat. Dit kan door te kiezen voor een duurzame energieleverancier. Om te bepalen welke leverancier het meest duurzaam is, kan energie vergelijken op internet een goed beeld geven. Handig voor iedereen die geen energie ontvangt van duurzame voetbalstadions.

