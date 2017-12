Amsterdam loopt openingsduel EK 2020 mis

Het volgende EK wordt in heel Europa afgewerkt, daar waar de Amsterdam Arena een gooi deed naar de openingswedstrijd van het toernooi.

Maar de UEFA besliste donderdag anders, niet de Amsterdam Arena, maar het Italiaanse Stadio Olimpico wordt het theater voor de openingsduel van het EK 2020. Wel krijgt de Amsterdam Arena drie groepsduel van poule C toegewezen, maar of er ook knock out duels worden afgewerkt in de hoofdstad blijft onduidelijk.

#UEFAExCo: Breaking news@UEFAEURO 2020: Host city pairings confirmed:



Group A: Rome & Baku

Group B: Saint Petersburg & Copenhagen

Group C: Amsterdam & Bucharest

Group D: London & Glasgow

Group E: Bilbao & Dublin

Group F: Munich & Budapest



More to follow pic.twitter.com/UeQd8kHTVg — UEFA (@UEFA) December 7, 2017

Bij onze zuiderburen worden geen wedstrijden afgewerkt, de UEFA is bang dat het nog nieuw te bouwen Brusselse Eurostadion op tijd af zal zijn. De groepswedstrijden die in Brussel afgewerkt zouden worden, zijn inmiddels verplaatst naar het Londense Wembley, waar tevens de finale zal plaatsvinden.

