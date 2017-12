Waar PSG in de Franse competitie afgelopen weekend verrassend verloor van laagvlieger Strasbourg, was er midweeks opnieuw verlies in de Champions League. Het Duitse Bayern Munchen was duidelijk beter en zette de Franse grootmacht met 3-1 simpel aan de kant.

Vervolg: Opnieuw aan poten van stoel Emery gezaagd na nederlaag tegen Bayern

Het lijkt er toch weer aan de stoelpoten van Unai Emery gezaagd te worden, na twee verliespartijen op rij lijkt de oefenmeester van de Franse grootmacht opnieuw te moeten vrezen voor zijn baan. PSG eigenaar Nasser Al-Khelaïfi lijkt alweer een lijstje met opvolgers klaar te hebben..

Vorig seizoen werd de 6-1 nederlaag tegen FC Barcelona nog gezien als afschuwelijk en leek Emery te moeten vertrekken. Dit seizoen worden de prestaties in de Champions League echter met meer belangstelling gevolgt en zal PSG moeten laten zien dat het in staat is die dit seizoen te winnen.

Mocht PSG geen indruk maken in de knock out fase van het kampioenenbal, lijkt Emery opnieuw vroegtijdig te mogen vertrekken. Eventuele opvolgers lijken Luis Enrique (clubloos), Massimiliano Allegri (Juventus), Antonio Conte (Chelsea), Diego Simeone (Atlético Madrid) en José Mourinho (Manchester United) te gaan worden. Ook de namen van Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) en André Villas-Boas (clubloos) worden genoemd door het Franse L'Equipe.

