Waar de Belgische doelman Thibaut Courtois niet lijkt te gaan verlengen bij The Blues, kan een verdubbeling van het salaris daar ook niets aan veranderen. Zo weet The Evening News donderdag te melden.

Vervolg: Courtois mist kinderen en wil terug naar Spanje

Waar doelman Thibaut Courtois tevreden is in Londen en bij Chelsea, leven zijn kinderen met de moeder in Spanje. De Belg mist zijn kinderen enorm en door het drukke leven lijkt daar geen tijd voor te zijn. Daar gaat volgens de Belg zelf verandering in komen, waar een transfer naar Spanje lonkt.

Mocht Courtois inderdaad niet verlengen bij Chelsea FC, lijkt een winters of zomers vertrek voor de hand te liggen. Het Spaanse Real Madrid lijkt de eerste kandidaat die zich in Londen bij Chelsea gaat melden.

