Donderdag wordt in de column van voorzitter Visser laten weten dat PEC een zakelijk conflict heeft met oud kledingsponsor Robey.

Vervolg: PEC Zwolle en Robey in zakelijk geschil voor rechtbank

Wat het conflict nu precies inhoudt is nog vrij onduidelijk, waar ook PEC zelf geen tekst en uitleg verschaft. 'De twee partijen verschillen van mening over de interpretatie van het contract.'

Robey haakte onlangs af als kledingsponsor van PEC, 'Ondanks diverse gesprekken zijn de partijen niet nader tot elkaar gekomen inzake de afwikkeling van deze overeenkomst en de afspraken die daarmee samenhangen. De stand van zaken is nu dat er een uitspraak van de rechter dient te komen. Midden januari zal er een eerste zitting volgen. Wordt dus vervolgd.'

Visser kon het ook niet nalaten om een sneer uit te delen aan de aankloppende clubs in de transferperiode, 'Als ik de media mag geloven, krijgen we hier in Zwolle te maken met een ware leegloop. Ondertussen heeft zich officieel nog geen enkele club gemeld en wil ik hier een duidelijk statement maken. Bij PEC Zwolle vertrekken geen spelers meer voor een appel en een ei. De club dient van een transfer fundamenteel beter te worden en dat is alleen het geval als de juiste prijs, in onze ogen, geboden wordt.'

PEC Zwolle en Robey in zakelijk geschil voor rechtbank

Een korte samenvatting: Donderdag wordt in de column van voorzitter Visser laten weten dat PEC een zakelijk conflict heeft met oud kledingsponsor Robey..