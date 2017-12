Ajax durft en moet weer kopen om orde op zaken te stellen

Het lijkt erop dat Ajax waar vorig seizoen mistaste op aankopen, nog voordat de winterse transfermarkt opengaat handelend heeft opgetreden. Zo wisten de Amsterdammers al Hassane Bandé en Perr Schuurs vast te leggen voor volgende seizoen.

De laatste transferzomer was voor de Amsterdammers geen goede, waar juist geinvesteerd had moeten worden, liepen de Amsterdammers al direct vanaf het begin achter de feiten aan. Maar het is voor Ajax niet de eerste keer, het seizoen ervoor met de uitschakeling door Rostov haalde Ajax pas op de slotdag middenvelder Ziyech.

In oktober jl. liet Edwin vd Sar weten dat Ajax een andere koers ging varen en een andere strategie los ging laten. Ajax moest niet alleen blindvaren op de eigen jeugd, maar ook durven kopen en geld durven uitgeven. Voor Ajax is het nu doel om de selectie voor volgende seizoen zo snel mogelijk op peil te hebben.

'Als er grote spelers vertrekken staat onze jeugd te popelen om hun plek in te nemen. Maar het duurt even voordat ze op datzelfde niveau zitten.' In de aandelenvergadering liet V.d Sar nog weten, 'Klaassen, Traoré en Sánchez vervang je niet zomaar. Als er iemand vertrekt moeten we eerder een directe versterking terughalen. Daar moeten we scherper op zijn. We willen onze selectie ook sneller op orde hebben, het liefst al twee weken na het einde van de competitie. Zo willen we ons wapenen voor het seizoen 2018/19.'

