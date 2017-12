Siem de Jong: Bij verlies tegen PSV is het nog niet gedaan

Voor middenvelder en Ajacied Siem de Jong is de topper van aankomende zondag nog meer beladen dan anders, De Jong speelde immers afgelopen seizoen nog in het shirt van de Eindhovenaren.

In een interview met VI begint Siem de Jong, 'Dat ik meer met Ajax heb dan met PSV, is volgens mij niet zo vreemd. Ik ben opgegroeid bij Ajax, heb er negen jaar doorgebracht en daarin veel mooie momenten meegemaakt. Toch was het niet zo dat dit verleden vorig seizoen mijn dagelijkse gevoel bepaalde.'

Zondag is Siem echter gewoon weer Ajacied en weet hij dat de Amsterdammers voor niets anders dan de winst moeten gaan spelen. 'Dat het gat zo groot is, komt namelijk vooral door onszelf. Wij zijn zelf nog altijd zoekende, het lijkt inmiddels op een repeterend verhaal en dat is super frustrerend.'

'We weten wat ons te doen staat, te beginnen komende zondag. Het is zeker nog niet gespeeld,' aldus Siem de Jong die wel degelijk de verschillen tussen PSV en Ajax kan blootleggen, 'Net zoals bij Ajax is bij PSV een seizoen niet geslaagd als ze niet kampioen worden. Alleen de culturen zijn anders. Bij Ajax telt resultaat én goed voetbal, bij PSV telt allereerst de winst. En als dit met leuk voetbal samengaat, is dat mooi.'

