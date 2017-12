Deelnemersveld knock-outfase Champions League bekend

De zestien clubs die via de groepsfase doorstoten naar aan de knock-outfase van de Champions League zijn na woensdagavond bekend. De verrassende afwezigen in de volgende ronde zijn Atlético Madrid, AS Monaco en Benfica.

Atlético Madrid kende dinsdagavond zijn grootste Europese dieptepunt in jaren. Voor het eerst sinds het seizoen 2012-2013 wist de ploeg van Diego Simeone zich niet plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. De ploeg was de laatste jaren zeer verassend uitgegroeid tot een van de kanshebbers om ´de cup met de grote oren` voor het eerst in de geschiedenis van de club aan zijn palmares toe te voegen. In 2014 en 2016 werd zelfs de finale gehaald, maar toen moest men zijn meerdere erkennen in stadsgenoot Real Madrid. Dit seizoen bleken AS Roma en Chelsea te sterk voor de Spanjaarden

Voor AS Monaco eindigt het toernooi nog slechter. Waar Atlético zich kan opmaken voor een avontuur in de Europa League, is de Europese campagne voor AS Monaco alweer voorbij. In een relatief minder moeilijke groep met Leipzig, Besiktas en FC Porto sprokkelden de Fransen slechts twee schamele puntjes bij elkaar. Waar afgelopen jaargang nog de halve finale werd gehaald door onder ander Manchester City uit te schakelen, was er na het vertrek van Kyllian Mbappé naar Paris Saint Germain in het miljardenbal weinig eer te behalen voor de Monegasken.

Voor Benfica is het Champions League-avontuur uitgelopen op een regelrechte ramp. De Portugezen wisten geen enkel punt te halen in een groep met Manchester United, Basel en CSKA Moskou. De huidige nummer drie van de Primeira Liga kon in Europees verband werkelijk niks klaarspelen. In zes wedstrijden werd slechts één keer gescoord en daarmee is de ploeg de slechtst presterende club van alle 32 Champions League-deelnemers. De Portugese grootmacht had de laatste jaren een abonnement op Europese overwintering, maar dit seizoen was Benfica de ideale tegenstander voor ploegen die de punten hard konden gebruiken.

De zestien ploegen die de eerste schifting overleefden zijn de volgenden:

Groepswinnaars

Manchester United

Paris Saint Germain

AS Roma

FC Barcelona

Liverpool

Manchester City

Besiktas

Tottenham Hotspur

Runner-ups

FC Basel

Bayern München

Chelsea

Juventus

Sevilla

Shaktar Donetsk

FC Porto

Real Madrid

