Ronaldo geschiedenisboeken in na doelpunt tegen Dortmund

Cristiano Ronaldo had in het eigen Bernabue niet lang nodig om zijn jubileum te vieren.

In het eigen Bernabue wist Ronaldo na twaalf minuten de 2-0 te maken, een persoonlijk record voor de Portugees. Die nu de geschiedenisboeken ingaat als eerste speler ooit die in alle groepswedstrijden van de Champions League wist te scoren.

Cristiano Ronaldo has now become the first player in history to score in all 6 Champions League group games.



GOAT. ⭐️ pic.twitter.com/QmZYiSYVMO