Spartak Moskou is op de laatste speeldag van de Champions League tot op het bot vernederd door Liverpool. Op Anfield Road werd het liefst 7-0 voor de ploeg uit Merseyside waardoor de werkgever van Quincey Promes veroordeeld is tot de Europa League.

Vervolg: Liverpool kent zevenklapper tegen Spartak en pakt groepswinst CL

De Moskovieten begonnen aan het duel in Engeland in de wetenschap dat er gewonnen moest worden om de hoop op een plaats in de knock-outfase van het miljardenbal levend te houden. Die hoop was echter al na drie minuten vervlogen. Geklungel in de defensie van Spartak leverde Liverpool een penalty op die Phillipe Coutinho binnenschoot. Al voor de kaap van twintig minuten werd bereikt, stond het al 3-0. Coutinho maakte zijn tweede van de avond voordat Roberto Firminho ook een duit in het zakje deed.

#LFC finish the Champions League group stages top of their group with an English record of 23 goals scored!



Firmino (6), Salah (5), Coutinho (5) and Mané (4) lead the way πŸ‘ŠπŸΌπŸ”΄ pic.twitter.com/qzW7GwMeCM — LFC Stats & Numbers (@LFCbyStats) December 6, 2017

In de tweede helft was het voor Spartak Moskou slechts zaak om de schade beperken. Daar slaagden de Russische kampioen bepaald niet in: Vijf minuten na rust tilde de ploeg van Jurgen Klopp via Sadio Mane en opnieuw Coutinho de score naar 5-0. In het verdere verloop van de tweede helft leek de storm enigszins te zijn gaan liggen, maar een kwartier voor tijd liet opnieuw Mane zich gelden voor zijn tweede van de avond: 6-0. Het slotakkoord kwam tien minuten later via Mohammed Salah. Invaller James Milner had in de tweede helft met drie assists een groot aandeel in de monsterscore.

In de andere groepswedstrijd had Sevilla in Maribor genoeg aan een 1-1 gelijkspel om als runner-up van groep E Liverpool te vergezellen naar de knock-outfase.

Liverpool kent zevenklapper tegen Spartak en pakt groepswinst CL

Een korte samenvatting: Spartak Moskou is op de laatste speeldag van de Champions League tot op het bot vernederd door Liverpool. Op Anfield Road werd het liefst 7-0 voor de ploeg uit Merseyside waardoor de werkgever van Quincey Promes veroordeeld is tot de Europa League. .