Bosz leek een punt over te houden aan het treffen met Real Madrid in het Santiago Bernabue, maar daar kwam ook nog een streep doorheen.

Vervolg: GROEP H: Dortmund verliest opnieuw en mag naar EL, Real en Spurs naar laatste 16

Vázquez zorgde ervoor dat Real met de 3-2 aan de haal ging en Bosz opnieuw in desillusie achterliet. Maar omdat Tottenham won van APOEL, heeft Bosz nog een ticket voor de Europa League weten veilig te stellen, wat gezien mag worden als troostprijs.

Een kwartier gespeeld te hebben keek Dortmund al tegen een 2-0 achterstand aan en voelde Bosz de bui alweer hangen. De eerste 20 minuten kwamen de Duitsers er totaal niet aan te pas, waarna de wervelstorm van Real ging liggen.

Na het halfuur kreeg Dortmund loon na werken, goed ingezet werk van Marcel Schmelzer die sloridig balverlies van Real afstrapte en Aubameyang bediende die de aansluitingstreffer kon maken. Na de rust schoot Dortmund uit de startblokken en binnen de kortste keren had Aubameyang alweer de gelijkmaker tegen de touwen gewerkt.

Real ging daarna vol voor de overwinning, waar nog een doelpunt van Ronaldo werd afgekeurd wegens buitenspel. Maar het ging voor Dortmund alsnog mis, negen minuten voor tijd bracht Ronaldo Vázquez in stelling, die de winnende alsnog mocht maken en Dortmund in mineur achterliet.

Tottenham - APOEL

Tottenham begon het duel tegen APOEL met een veredeld B elftal, maar was nog superieur aan de Cyprioten. Binnen 17 minuten was het Llorente die de openingsgoal en zijn 17e in het shirt van Tottenaham kon maken. Acht minuten voor rust was het een verdubbeling van de score, dit keer was het LIorente die Heung-Min Son de bal prachtig liet binnenkrullen.

APOEL kwam er bijna niet aan te pas, waardoor Tottenham vergat verder uit te lopen naar een grotere zege. Toch was het nog Nkoudou die 10 minuten voor tijd de derde van de avond wist te maken en de eindstand op het bord zette.

GROEP H: Dortmund verliest opnieuw en mag naar EL, Real en Spurs naar laatste 16

Een korte samenvatting: Bosz leek een punt over te houden aan het treffen met Real Madrid in het Santiago Bernabue, maar daar kwam ook nog een streep doorheen..