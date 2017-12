Perez: Als PSV wint van Ajax is het al zo goed als klaar

Volgens FOX Sports-analist Kenneth Perez heeft PSV de titel binnen als het zondag wint van Ajax. Koploper PSV heeft momenteel al tien punten meer dan de rivaal uit Amsterdam. Bij winst heeft PSV al dertien punten meer.

'Als PSV erin slaagt om te winnen in de Arena, waardoor het gat dertien punten wordt, dan is het in mijn ogen wel klaar voor Ajax. Dat is echt te veel. Dan zou PSV er van de resterende negentien wedstrijden vijf moeten verliezen en Ajax ze allemaal moeten winnen. Dat zie ik dan allebei niet meer gebeuren', vertelde Perez tegen De Telegraaf.

De oud-speler van onder meer AZ, Ajax en PSV is niet heel erg te spreken over het spel van Ajax. 'Als je kijkt naar de selecties en naar de financiële mogelijkheden dan vind ik het eigenlijk een hele prestatie dat het gat tien punten is. Zowel van PSV als - in negatieve zin - van Ajax. Wat ik goed vind aan dit PSV, is dat ze met dit materiaal zo volwassen spelen. Ajax is veel frivoler, maar ook veel minder stabiel', vervolgde Perez.

Toen Perez in het jaar 2006/2007 voor Ajax speelde, verspeelde PSV een voorsprong van elf punten. Toch werd PSV nog kampioen. 'Voor zowel Ajax als PSV geldt dat er elf jaar geleden veel meer kwaliteit en routine in de selectie zat. Wij hadden spelers als Sneijder, Huntelaar, maar ook een ervaren kracht als Jaap Stam. En PSV had Gomes, Alex, Simons en Cocu', aldus Perez.

