GROEP D: Bayern wint van PSG, maar gaat als runner up naar knock out

Het Duitse Bayern Munchen is er niet in geslaagd om de groepswinst te pakken in groep B, maar wist wel de Franse grootmacht PSG pijn toe te brengen.

Met een 3-1 overwinning in de Allianz Arena, had PSG geen schijn van kans tegen het degelijke en goede Bayern Munchen. Ondanks de afwezige en blessuregevallen bij de Duitsers, kwam de grootmacht uit de Bundesliga goed voor de dag in het eigen stadion.

Klungelig uitverdedigen van PSG zorgde ervoor dat Lewandowski de 1-0 van dichtbij kon binnentikken. Bayern had het gewenste snelle doelpunt, waardoor het er nog maar 3 hoefte te maken om de groepswinst over te nemen van de Parijzenaren.

Maar in de tweede helft gooide Cavani roet in het eten, de Uruguayaan bediende Mbappé op zijn beurt, die keurig afrondde. De aansluitingstreffer leverde echter niets op, want Bayern zorgde voor de marge van 2 door opnieuw te scoren en PSG dus met verlies (2e van de week) terug te laten reizen naar Parijs.

Het Belgischie RSC Anderlecht speelde tegen Celtic, en had net als Benfica en Feyenoord nog geen enkel punt weten te vergaren in de groepsfase. Nadat Celtic in eigen huis al met 3-0 had gewonnen van Anderlecht, was de 1-0 zege van de Belgen niet genoeg om door te bekeren, Celtic wordt derde in groep B en gaat naar de Europa League, Anderlecht is uitgeschakeld.

