GROEP D: Bas Dost naar EL, Juve en Barca overwinteren in CL

De Catalaanse grootmacht wist dinsdagavond met 2-0 thuis te winnen van Sporting Portugal, daar waar de Italiaanse grootmacht op haar beurt met minimale cijfers won op bezoek bij het Griekse Olympiakos.

FC Barcelona wist thuis te winnen met 2-0 van het Portugese Sporting van Oranje international Bas Dost. Waar de Catalaanse grootmacht met een veredeld B elftal aan de aftrap verscheen en Jasper Cillessen onder de lat zette, kon dat van Sporting niet gezegd worden.

Waar pas na een dik uur spelen de openingsgoal kwam, zette Lionel Messi de actie op die door Paco Alcácer kon worden afgemaakt. Aan de andere kant had Bas Dost een levensgrote kans op de gelijkmaker, maar stond Cillessen met een perfecte redding goed in de weg voor de Oranje spits.

In de rest van het duel had Sporting het vizier niet meer op scherp, waar het in de slotfase nog de 2-0 om de oren kreeg door een laat doelpunt van Jeremy Mathieu.

Olympiakos en Juventus maakte er in de andere groepswedstrijd weinig spektakel van, na een kwartier stond daar de eindstand op al op het bord. Juan Cuadrado zorgde op aangeven van Alex Sandro voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De Grieken zijn klaar in Europa en eindigen als vierde in groep D.

