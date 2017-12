De Spanjaarden moesten zelf zien te winnen in de laatste groepswedstrijd tegen het Londense Chelsea, en daarbij hopen op puntverlies in de andere wedstrijd.

Vervolg: GROEP C: Atletico naar EL, Chelsea en AS Roma overwinteren in CL

Maar de mannen van Simeone speelde met 1-1 gelijk tegen Chelsea FC, daar waar AS Roma won op bezoek bij Qarabag en dus de Spanjaarden degradeerde tot het spelen van de Europa League. Voor Simeone de eerste keer in zeven jaar dat hij met Atletico niet overwintert in de Champions League.

Op papier had AS Roma de makkelijkste wedstrijd, maar dat viel allerminst mee. Me een krappe 1-0 overwinning zijn de Italianen zeker van de groepswinst. Daar waar het Londense Chelsea de aanval van Atletico wist af te slaan en een 1-1 remise genoeg vond om als runner up te overleven in de Champions League.

GROEP C: Atletico naar EL, Chelsea en AS Roma overwinteren in CL

Een korte samenvatting: De Spanjaarden moesten zelf zien te winnen in de laatste groepswedstrijd tegen het Londense Chelsea, en daarbij hopen op puntverlies in de andere wedstrijd..