Manchester City-manager Josep Guardiola heeft gezegd dat zijn club niet geprobeerde heeft om Lionel Messi aan te trekken. De Argentijnse ster van FC Barcelona tekende eind november een nieuw contract bij Barcelona en vlak daarvoor zou City volgens de geruchten nog hebben geprobeerd hebben om hem te halen. Volgens Guardiola is dat niet zo.

Vervolg: Guardiola over Messi: 'Wij hebben dat niet geprobeerd'

'Het is niet waar. Wij hebben dat niet geprobeerd', aldus Guardiola op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel tussen Manchester City en Shakhtar Donetsk van woensdag. Het duurde lang voor Messi zijn contract bij Barcelona verlengde en dat zou komen omdat hij ontevreden zou zijn. Hierdoor verschenen er veel geruchten over een mogelijk vertrek.



City werd vaak genoemd, maar volgens Guardiola, die eerder met Messi bij Barcelona werkte, heeft de club dus niet geprobeerd om Messi te halen. Messi staat nu tot medio 2021 onder contract bij Barcelona. Hij heeft een transferclausule van 700 miljoen euro.

Guardiola over Messi: 'Wij hebben dat niet geprobeerd'

Een korte samenvatting: Manchester City-manager Josep Guardiola heeft gezegd dat zijn club niet geprobeerde heeft om Lionel Messi aan te trekken. De Argentijnse ster van FC Barcelona tekende eind november een nieuw contract bij Barcelona en vlak daarvoor zou City volgens de geruchten nog hebben geprobeerd hebben om hem te halen. Volgens Guardiola is dat niet zo..