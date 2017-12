Keizer vol lof over PSV: 'Degelijk, stabiel en scoren makkelijk'

Ajax-trainer Marcel Keizer draait dit seizoen nog niet zoals moet met de club. Na veertien competitieduels heeft de club al tien punten minder dan koploper PSV. Zondag neemt Ajax het op tegen PSV en verliezen is eigenlijk geen optie voor Ajax als het nog serieus wil meedoen om de titel. Keizer ziet dat echter iets anders.

‘Feit is dat wij veel punten achterstaan en dus in moeten lopen en moeten winnen. Gelukkig moeten we bij Ajax altijd winnen, al zal het belang van buitenaf groter gemaakt worden. Wij weten wat ons te doen staat en daarmee moeten wij aan de slag. De jongens moeten top zijn zondag en dan gaan we het zien. Ik denk dat we verder moeten zijn in de competitie, voordat we praten over de landstitel’, zo laat Keizer weten tegen Ajax TV.



Ondanks dat Keizer natuurlijk liever eerste had gestaan met Ajax, is hij wel complimenteus richting PSV. ‘PSV is degelijk, stabiel en ze scoren makkelijk. Het zit goed in elkaar. Soms zit het wat meer mee tijdens een gedeelte van het seizoen en soms wat meer tegen, maar daar hou ik mij niet mee bezig. Het heeft bij ons nog niet echt meegezeten, moet ik eerlijk zeggen. Of dat bij PSV wel zo is? Het kan ook kwaliteit zijn. Er zijn teams die in de laatste minuut een goal maken en wij krijgen er één tegen. Ze hebben kwaliteit en hebben het tot nu toe goed gedaan. Ze maken het klein en kunnen er dan snel uitkomen, met scorend vermogen’, zo sloot Keizer af.

