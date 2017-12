Waar maandag Leo Vlemmings op straat werd gezet door het tobbende Go Ahead Eagles, maakt Van Staa het seizoen af als interim coach. Zijn technisch adviseur wordt Bosvelt.

Vervolg: Oud bekende Van Staa mag seizoen afmaken bij Go Ahead Eagles

Van Staa heeft al een verleden binnen de club, waar hij ook nog als hoofdtrainer aan het roer stond bij Heracles Almelo en FC Twente. 'We zochten een trainer die kan zorgen voor een terugkeer van zelfvertrouwen en op korte termijn een kentering teweeg kan brengen,' valt te lezen op de clubwebsite.

'Jan heeft in het verleden al bewezen dat hij snel voor effect kan zorgen. Daarnaast kent hij de club. Dit verkort zijn aanpassingsperiode,' Van Staa zelf heeft er zin in. 'Natuurlijk is het mooi terug te keren bij een club waar je een goede tijd hebt gehad. Maar dat is verleden tijd; het gaat om het nu. Ik ken de club en de uitdagingen die er liggen. Vol energie en motivatie stap ik daarin. Het doel is helder: de play-offs halen.'

Ook oud Feyenoorder en Go Ahead speler Paul Bosvelt is aangesteld als Technisch Adviseur bij de club. 'Om de rust binnen alle geledingen van de club terug te krijgen, gaan we terug naar de basis. Mensen met het Go Ahead Eagles DNA, die precies weten wat er op dit moment gevraagd wordt bij deze club. Korte lijnen, direct zijn, keihard werken. Kortom: de basis, om van daaruit te kunnen gaan bouwen richting verdere toekomst.'

Van de eerste 16 competitieduels wist Go Ahead er slechts 4 te winnen en bungelt het in de onderste regionen van de Eredivisie.

Oud bekende Van Staa mag seizoen afmaken bij Go Ahead Eagles

Een korte samenvatting: Waar maandag Leo Vlemmings op straat werd gezet door het tobbende Go Ahead Eagles, maakt Van Staa het seizoen af als interim coach. Zijn technisch adviseur wordt Bosvelt..