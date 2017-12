Bosz ziet Maximilian Philipp afhaken met fikse knieblessure

Afgelopen zaterdag in het competitieduel met Leverkusen is Maximilian Philipp zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie, wat voor Bosz op dit moment als een enorme plaag komt.

Maximilian Philipp moest zich al in het begin van het duel laten vervangen, na nader onderzoek is gebleken dat zijn knieschijf zwaar is beschadigd. Via de officiele kanalen laat Dortmund weten dat Philipp maandenlang buitenspel staat bij de Duitse topclub.

Afgelopen zomer kwam Maximilian Philipp over van het Duitse Freiburg, waar hij nu 11 duels al 6 keer het net wist te vinden. Voor Bosz komt het blessuregeval niet op een fijn moment, zijn ziekenboeg was al behoorlijk.

Voor Bosz een fikse streep door de rekening, met het oog op het Champions League duel tegen Real Madrid van komende woensdag in Spanje. BVB moet nog vechten voor een plek in de Europa League, waar ook APOEL slechts twee punten heeft in de groepsfase.

