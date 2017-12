Afgelopen weekend kwam Ajacied Maximilian Wöber vervelend terecht in een luchtduel in de wedstrijd tegen FC Twente, de topper tegen PSV staat voor hem dan ook op de tocht.

Vervolg: Ajacied Wöber lijkt toppper tegen PSV te moeten missen

'Max is groot, kopsterk, fysiek sterk. We stonden tegen Twente met drie verdedigers achterop en als er dan eentje uit moet, is het altijd even zoeken,' laat Marcel Keizer weten in gesprek met Ajax TV. 'Dan nog vind ik trouwens dat we die wedstrijd hadden moeten winnen.'

'Het zal moeten blijken of hij kan spelen tegen PSV. Hij is op z'n nek gevallen. Hij loopt er nu niet echt florissant bij. Maar die jongens kunnen ook snel herstellen. Achterin hebben we natuurlijk personele problemen, we moeten kijken of we alles fit kunnen krijgen voor de volgende wedstrijd.'

Ajax mist in ieder geval Sinkgraven en Viergever voor het duel met koploper PSV van aankomende zondag.

