KNVB seponeerd rode kaart Jong PSV-er Gudmundsson

Waar Jong PSV maandagavond in de slotseconden verloor van Fortuna Sittard, kon Albert Gudmundsson het einde niet meemaken. De aanvaller werd met rood van het veld gestuurd na een vermeende slaande beweging.

Scheidsrechter Ingmar Oostrom was van mening dat de aanvaller van PSV een slaande beweging maakte en stuurde hem in de slotfase van het veld met een directe rode kaart. Opvallend was dat de aanvaller van PSV zonder zeuren zijn rode kaart ontving, terwijl de gehele staff van PSV dit niet kon geloven.

Een dag later heeft de KNVB laten weten dat de rode kaart van Gudmundsson is geseponeerd, op tv beelden is niks te zien van een slaande beweging. De IJslander is dus vrij om te kunnen voetballen komend weekend, ook als Cocu een beroep op hem wil doen in de topper tegen Ajax.

