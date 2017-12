Silooy: Ajax had al eerder moeten handelen en Spartaan Van Dongelen moeten halen

Sonny Silooy snapt niet waarom Ajax de Spartaan en linksback Rick van Drongelen niet heeft gehaald afgelopen zomer, in plaats daarvan kwamen de Amsterdammers met Wöber op de proppen.

In gesprek met Magazine 1900 laat de oud Ajax verdediger weten dat hij het vreemd vindt dat de jeugdopleiding van Ajax vol met buitenlanders zit, 'Wat dat betreft snap ik niet dat ze Rick van Drongelen niet hebben gehaald van Sparta. Die had toch prima linksback kunnen spelen bij Ajax?'

'Nu doet hij dat in de Bundesliga voor Hamburger SV. En dan wél Wöber halen voor meer dan zeven miljoen euro. Zoveel had Van Drongelen echt niet gekost. Je moet altijd zorgen dat er mensen klaar staan, in de wetenschap dat er voor spelers als Matthijs de Ligt altijd belangstelling is.'

