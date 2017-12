Aubameyang: Spanning goed voelbaar binnen de groep

Het lijkt erop dat Pierre-Emerick Aubameyang aanstuurt op een winters vertrek, de spits ligt overhoop met het elftal en met trainer Bosz.

BILD weet dit dinsdag te melden, maar omdat Dembele afgelopen zomer al vertrok naar FC Barcelona, mocht Pierre-Emerick Aubameyang niet vertrekken bij Dortmund. De spits heeft het echter niet meer bij de Duitse club en wil vertrekken, waar hij lonkt naar een terugkeer naar het Italiaanse AC Milan.

Maar buitenom zijn oude club liggen ook Liverpool, Everton, en Chelsea FC op de loer om de spits binnen te halen aankomende winter. Waar Pierre-Emerick Aubameyang niet meer goed in de groep ligt, kwam hij al te laat op het trainingsveld en kreeg hij in de topper tegen Schalke 04 ook nog eens een rode kaart. De sfeer binnen de groep is om te snijden.

