Perez laakt PSV talent Bergwijn: Geen rendement bij hem

Kenneth Perez houdt zijn hart vast wanneer het aankomt op de jeugdtalenten van PSV, waar hij geen fan is van Steven Bergwijn.

Aan de Tafel van Kees laat hij weten: 'Ik vind het echt bijzonder matig, Hij stond wel op de Golden Boy-lijst. Dat vind ik best bijzonder. Ik vind het niet heel veel. Het valt me op dat hij vaak in de rust wordt gewisseld. Ik heb eerder gezegd dat als dit het niveau is van de PSV-talenten, dan vrees ik het ergste. Ik ben er niet zo kapot van.'

Perez ziet wel dat Bergwijn kwaliteiten heeft, maar mist het rendement van het jeugdtalent, 'Hij is snel en speelt goed met leeftijdsgenoten bij Jong Oranje, maar dat is jeugdvoetbal. Hij heeft in anderhalf jaar een paar goals gemaakt. Ik heb niet zo'n hoge pet op van hem.'

