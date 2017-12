Marcel Brands weet maar al te goed dat het onwijs moeilijk wordt om Lozano te behouden voor PSV, maar een winterse transfer is niet aan de orde volgens de Technisch manager van PSV.

Vervolg: Marcel Brands: Intentie om hem nog in Eindhoven te houden

'Toen we hem kochten hadden we het idee om hem hier twee of drie jaar te houden, maar als hij er twintig inschiet, kan het natuurlijk snel gaan.' Mocht PSV de Mexicaan tot eerder laten gaan, dan weet Brands niet wat voor bedrag daar tegenover moet staan, 'Die geluiden komen allemaal van mensen die nergens verantwoordelijkheid voor dragen. Eentje roept het, en de ander papegaait het na.'

'Natuurlijk heeft hij geïmponeerd, maar hij kan ook zomaar vijf wedstrijden geen knikker raken. Dan is hij volgens diezelfde mensen niks meer waard.'

Tot op heden heeft nog niemand zich gemeld bij PSV, maar als dat wel het geval is zal er onduidelijkheid ontstaan over het transferbedrag, 'Ik kan niet voorspellen of hij dan voor tien of zeventig miljoen vertrekt. Dat zou voorbarig zijn, en nergens op gebaseerd. We gaan voorlopig nog maar even van hem genieten.'

Marcel Brands: Intentie om hem nog in Eindhoven te houden

Een korte samenvatting: Marcel Brands weet maar al te goed dat het onwijs moeilijk wordt om Lozano te behouden voor PSV, maar een winterse transfer is niet aan de orde volgens de Technisch manager van PSV..