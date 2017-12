Kameroen verder zonder bondscoach Hugo Kroos

De 65-jairge Belg Hugo Broos staat niet langer aan het roer bij Kameroen, waar hij maandag ontslagen is na het mislopen van het WK.

Waar Broos al lang overhoop lag met Ajax doelman Onana, lijkt er voor de goalie licht aan het einde van de tunnel zichtbaar. Nu Broos ontslagen is bij Kameroen, lijkt Onana zich weer schappelijk te kunnen opstellen naar de ploeg.

Afgelopen week kwam Broos opnieuw negatief in het nieuws en had Onana verbaal naar hem uitgehaald. Daar waar Broos op zijn beurt uithaalde naar Onana, 'Hij heeft wel degelijk gezegd dat hij niet opgeroepen wilde worden voor de Confederations Cup afgelopen zomer. En dat ik nadien ook geen moeite meer hoefde te doen, "want met Kameroen was het altijd wel iets", zo zei hij. Hij wilde liever de voorbereiding met Ajax doen.'

'Bovendien is hij mijn tweede doelman. Hij is gefrustreerd, maar wil het gelijk aan zijn kant krijgen. Ik begrijp wel waar dit vandaan komt. Als hij toegeeft niet meer opgeroepen te willen worden, krijgt hij het hele land over zich heen. Dat wordt hen kwalijk genomen.'

Waar Broos aan het begin van dit jaar nog wel de Afrika Cup wist te winnen, is het mislopen van het WK de druppel geweest om de Belg uit te sluiten.

