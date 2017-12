Naam Guidetti opnieuw genoemd bij Feyenoord: Echte leider

Emile Schelvis laat maandag weten dat Feyenoord een echte leider nodig heeft, en in zijn ogen is dat de Zweed John Guidetti.

In gesprek met FC Rijnmond laat Schelvis weten: 'Dit Feyenoord heeft nu iets nodig in mentale zin. Iedere keer weer spookt die naam door mijn hoofd: Guidett, Hij komt niet meer aan de bak bij Celta de Vigo en kan ervoor zorgen dat er iets gebeurt. Gewoon, om die hele ploeg weer een boost te geven. Ik zie mooie dingen, maar ik zie Steven Berghuis ook vijf minuten met zijn hoofd naar beneden lopen als hij een foute bal geeft.'

Volgens Schelvis is het een doodlopend spoor bij de Rotterdammers en kan Guidetti voor de frisse wind zorgen. 'Maar er is niemand die ze eroverheen kan trekken. Laat dan iemand komen die er onbevangen tegenaan gaat, het hart van de supporters al heeft en een beetje schijt heeft aan alles. Iemand die zegt: Je speelt bij Feyenoord, je speelt in De Kuip, wij zijn hier de baas.'

De 25-jarige Zweed die geen basisplek meer heeft bij het Spaanse Celta de Vigo, heeft altijd laten weten dat hij nog een speciaal plekje voor Feyenoord heeft.

