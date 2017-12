Veel verbazing voor miljoenendeal Ajax met Bandé

De Belg Wesley Sonck, oud Ajacied, is met stomheid geslagen dat Ajax 9,5 miljoen euro neerlegd voor de komst van de linksbuiten van KV Mechelen.

In gesprek met VI laat Sonck weten: 'Ik was toch wel wat verrast toen ik hoorde dat Ajax interesse had en en een redelijke som geld wil neertellen. Bij de start van het seizoen had hij het moeilijk, maar dat heeft hij rechtgezet. Bandé speelt bijna wekelijks, is snel en scoort makkelijk. Het is een jongen met talent, maar de vraag is: hoe gaat hij zich verder ontwikkelen?'

Dat Ajax een klapper heeft gemaakt wil Sonck niet direct stellen, 'Maar dat heb ik bij geen enkele speler in België. Als ik vind dat je wauw bent, speel je niet meer in België. Ja, hij is talentvol. Maar wauw, dat zou ik niet durven zeggen.'

De 9,5 miljoen euro die Ajax moet betalen vindt de Belg aan de hoge kant, maar tegelijktijd in de trend van de transfertijden moet Ajax hier wel in mee. 'Tegenwoordig zijn ze na twee doelpunten al tien miljoen waard. Dat is echt niet normaal. De bedragen lopen de spuigaten uit. Het is veel te veel geld voor jongens die nog heel weinig bewezen hebben.'

