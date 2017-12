Voormalig ploeggenoot: Mbappé beter dan Ronaldo op zijn achttiende

Eric Djemba-Djemba, oud-speler van onder andere de clubs Manchester United en Burnley, heeft lyrisch gesproken over Kylian Mbappé, het toptalent van Paris Saint-Germain. Djemba-Djemba vindt dat de jonge Franse international verder is dan Cristiano Ronaldo op zijn achttiende.

'Ik vind Mbappé op deze leeftijd iets beter dan Cristiano Ronaldo op zijn achttiende. Mbappé heeft al iets meer ervaring dan toen Ronaldo achttien was, maar ik vind dat ze beide van dezelfde categorie zijn', aldus de Kameroense oud-speler tegen SRF Sport. Djemba-Djemba speelde van 2003 tot 2005 voor United samen met Ronaldo.

Mbappé was dit seizoen al vijf keer trefzeker in elf competitiewedstrijden. De international (10 interlands) van Frankrijk scoorde vorig seizoen ook al vijftien keer in 29 competitiewedstrijden voor AS Monaco. Ronaldo had net één seizoen gespeeld bij Sporting Lissabon toen hij op zijn achttiende naar United vertrok.

