Van Hanegem laakt Ajaxtrainer Keizer en zijn begeleiding

Het Nederlandse voetbal lijkt een nog diepere sprong te maken in de kelder, waar Willem van Hanegem zijn zorgen uitspreekt. Hij neemt het voorbeeld van Ajax hoe het niet moet.

De oud speler is van mening dat de Nederlandse clubs doorslaan in de begeleiding van de jeugdspelers, 'We drijven inmiddels zo ver weg van waar het om gaat, dat ik me ernstig zorgen begin te maken. Verdediger Dirk Marcellis van PEC die iemand in de arm heeft genomen die hem heeft opgedragen veel minder zelfkritisch te zijn. Dat is toch jezelf in de maling nemen?'

De kritische noot mag dan ook geplaatst worden bij Ajacied en middenvelder Frenkie de Jong, 'We moeten gewoon vaststellen dat hij dus wél over de kwaliteiten beschikt die nodig zijn om ver te komen. De club moet hem nu verder brengen en wij aan de zijlijn moeten hem kritisch gaan volgen in de hoop dat hij uitgroeit tot een topspeler.'

Van Hanegem is van mening dat de trainers het verkeerd aanpakken en spelers moeten durven opstellen die hun mannetje kunnen of durven uitspelen. 'Het is toch niet voor niets dat mensen genieten van Justin Kluivert, puur en alleen omdat die jongen iets doet wat je nog maar zelden op de velden ziet? Een man uitspelen en de bal in de hoek krullen, het is al zeldzaam geworden.'

'Als ik dan Ajax bij FC Twente zie, dan schrik ik', vervolgt de voormalig Feyenoorder. 'Trouwens ook van scheidsrechter Higler, die werkelijk alles verkeerd deed. Maar Ajax, ze doen op het veld zoveel verkeerd. Frenkie de Jong deed in Enschede eindelijk vanaf het begin mee. Maar eigenlijk deed iedereen mee bij Ajax, niemand van enige naam hoefde op de bank.'

Daar neemt Van Hanegem de rol van Keizer in het vizier: 'Dat zie ik als een vorm van niet durven kiezen bij Marcel Keizer, dat is uiteindelijk het minst verstandig wat een trainer kan doen. Of is er inmiddels ook al iemand in dienst bij al die clubs om lastige keuzes te maken? Want het zou mij verbazen als we daar op korte termijn ook nog naartoe gaan.'

