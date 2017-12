Belgische goalie Courtois mag transfervrij vertrekken

Het contract van de Belgische doelman Courtois loopt bij het Londense Chelsea nog door tot medio 2019, waar de goalie zelf geen intentie heeft om te verlengen.

De International van het Belgische elftal wil niet verlengen in Londen, waar een vertrek in 2019 een realistische optie is. Verschillende clubs worden al aan de goalie gelinkt, zo lijkt het Spaanse Real Madrid al interesse te hebben in de goalie van Chelsea FC.

The Sun weet maandagochtend te melden dat de club nog liever een jaar gebruik kan maken van Courtois, dan hem vroegtijdig te verkopen. Zo is dan ook de regel dat de Belg in de zomer van 2019 transfervrij mag vertrekken bij de Londenaren.

