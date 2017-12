Sergio Ramos pakte afgelopen weekend alweer zijn negentiende rode kaart in zijn loopbaan in de Spaanse La Liga. Hij kreeg een tweede gele kaart in het duel met Athletic de Bilbao (0-0) nadat hij een elleboogstoot uitdeelde aan Aritz Aduriz. Bekijk hieronder de beelden van het moment.

Vervolg: VIDEO: Sergio Ramos krijgt weer rood

VIDEO: Sergio Ramos krijgt weer rood

Een korte samenvatting: Sergio Ramos pakte afgelopen weekend alweer zijn negentiende rode kaart in zijn loopbaan in de Spaanse La Liga. Hij kreeg een tweede gele kaart in het duel met Athletic de Bilbao (0-0) nadat hij een elleboogstoot uitdeelde aan Aritz Aduriz. Bekijk hieronder de beelden van het moment..