Cocu blij met De Jong: Complimenten voor hem

Phillip Cocu, trainer van PSV, is blij met Luuk de Jong, die als bankzitter begon in het duel met Sparta Rotterdam. Na de rust kwam de spits echter het veld in en hij scoorde de winnende 1-0. Cocu had voor het duel besloten om Steven Bergwijn de voorkeur te geven boven Luuk de Jong.

‘Ik dacht het de verdediging van Sparta met een vrije Steven Bergwijn lastiger te maken dan met een targetman als Luuk.Ik wilde veel beweging voorin, maar na twintig minuten bleef iedereen op zijn plaats staan en was de verrassing weg. Daarom heb ik Luuk na rust meteen gebracht. Ik ben blij dat hij de winnende maakte’, zei Cocu tegen de NOS.





De trainer is ook blij met hoe De Jong zich opstelt als hij niet speelt. ‘Hij geeft het goede voorbeeld. Niemand merkt iets aan hem wanneer hij niet speelt. Luuk is heel professioneel. Als je te erg teleurgesteld bent, ben je ook niet in staat om die goal te maken. Complimenten voor hem’, aldus Cocu.



