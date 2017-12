Schwaab wil niet over titel praten

Volgens Daniel Schwaab, verdediger van PSV, wordt er bij de club nog niet over een eventuele landstitel gesproken. Zondag won PSV dan wel van Sparta Rotterdam, maar dit gebeurde met maar 1-0. Desondanks heeft de club al acht punten meer dan AZ en al tien punten meer dan Ajax.

‘De titel? Daar praten we nog niet over. We hebben een aardige voorsprong, maar moeten vooral niet denken dat we er al zijn’, vertelde Schwaab tegen het Algemeen Dagblad na het duel met Sparta. Volgende week kan PSV de voorsprong op Ajax vergroten naar dertien punten als het in Amsterdam wint van Ajax.



‘Het is mooi om een topwedstrijd te spelen, maar ook als we daar winnen, zijn we er nog niet. Ik denk dat er ook nog genoeg te verbeteren valt aan ons spel’, aldus Schwaab.

