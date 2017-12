Sergio Padt, de keeper van FC Groningen, wil graag weg bij de club. De goalie heeft een aflopend contract in Groningen en zou in de winterstop wel willen vertrekken. FC Groningen wil ook wel meewerken aan een transfer van de 27-jarige keeper.

Vervolg: Padt: De club staat open voor een transfer

'De club staat open voor een transfer en ik sta er ook voor open. Ik heb na dit seizoen nog een jaar contract, dus als ze iets aan mij willen verdienen moeten ze me nu verkopen. Ik gun dat de club ook. Als er een club komt, dan verwacht ik dat FC Groningen openstaat voor een transfer', zei Padt tegen de NOS.





De keeper speelt sinds 2014 voor Groningen en zat ook al twee keer bij het Nederlands elftal. Padt staat voor veel clubs open. 'Binnen- of buitenland, we zien het wel. Ik hoor wel wat er allemaal gaat gebeuren. Het is nu nog rustig op de keepersmarkt, maar we zullen zien wat er in januari gaat gebeuren. Ik ben nu nog niet met mijn hoofd bij een transfer’, aldus Padt, eerder uitkomend voor Ajax, Haarlem, Go Ahead Eagles en AA Gent.

